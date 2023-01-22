Злочини, які вчинили військові рф під час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 22 січня

КИЇВ. 22 січня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 59 330 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками, передає УНН з посиланням на МВС України.