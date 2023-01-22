Злочини, які вчинили військові рф під час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 22 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 59 330 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками, передає УНН з посиланням на МВС України.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року слідчі Національної поліції України відкрили 59 330 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів армією рф на території України.
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- 47 588 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
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- 9 210 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
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- 2 335 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).
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- 112 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).
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- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та інше.
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