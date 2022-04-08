Зло, которое не имеет границ: Зеленский о вражеском ударе по вокзалу Краматорска
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по вокзалу в Краматорске Донецкой области, в результате которого погибло десятки людей. Глава государств отметил, что рашисты не покидают свои методы и цинично уничтожают гражданское население, информирует УНН.
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"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте. Русские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал Зеленский.
Напомним
Сегодня, 8 апреля, российские захватчики ударили ракетой по железнодорожному вокзала Краматорска Донецкой области. По оперативным данным, погибло более 30 человек.