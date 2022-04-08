Зло, яке не має меж: Зеленський про ворожий удар по вокзалу Краматорська
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських загарбників по вокзалу у Краматорську Донецької області, внаслідок якого загинуло десятки людей. Глава держав зазначив, що рашисти не полишають своїх методів і цинічно знищують цивільне населення, інформує УНН.
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"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", — написав Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні, 8 квітня, російські загарбники вдарили ракетою по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. За оперативними даними, загинуло понад 30 осіб.