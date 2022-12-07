Священников УПЦ МП, задержанных после обысков, могут обменивать на украинских пленных.
"Сливал" позиции ВСУ в Луганской области: священнику УПЦ МП дали 12 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. К 12 годам тюрьмы приговорен священник украинской православной церкви московского патриархата, который "сливал" российским оккупантам позиции ВСУ в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух российских агентов. Они собирали разведданные о дислокации Сил обороны на Луганском направлении и "сдавали" рашистам участников АТО. Одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ (МП) в Лисичанске", – говорится в сообщении.
Как отметили, священник передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск в районе Северодонецка. В первую очередь врага интересовало количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ.
"Также он "сообщал" агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам", – добавили в СБУ.
Злоумышленника задержали во время спецоперации в апреле этого года. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, священника привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в россию в 2014 году. С тех пор на постоянном контакте с ним находился главарь одной из террористических группировок "лнр". После начала полномасштабного вторжения россии настоятель храма собирал и передавал боевику данные о подразделениях ВСУ.
"Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК", – говорится в сообщении.
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