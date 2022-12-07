"Сливал" позиции ВСУ в Луганской области: священнику УПЦ МП дали 12 лет тюрьмы

Детали

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух российских агентов. Они собирали разведданные о дислокации Сил обороны на Луганском направлении и "сдавали" рашистам участников АТО. Одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ (МП) в Лисичанске", – говорится в сообщении.

Как отметили, священник передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск в районе Северодонецка. В первую очередь врага интересовало количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ.

"Также он "сообщал" агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам", – добавили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время спецоперации в апреле этого года. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, священника привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в россию в 2014 году. С тех пор на постоянном контакте с ним находился главарь одной из террористических группировок "лнр". После начала полномасштабного вторжения россии настоятель храма собирал и передавал боевику данные о подразделениях ВСУ.

"Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК", – говорится в сообщении.

Напомним