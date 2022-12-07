Священників УПЦ МП, яких затримали після обшуків, можуть обмінювати на українських полонених.
"Зливав" позиції ЗСУ на Луганщині: священнику УПЦ МП дали 12 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. До 12 років ув’язнення засуджено священника української православної церкви московського патріархату, який "зливав" російським окупантам позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.
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"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і "здавали" рашистам учасників АТО. Одним із поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, священник передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ в районі Сєвєродонецька. Насамперед ворога цікавила кількість особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.
"Також він "повідомляв" агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням", – додали в СБУ.
Зловмисника затримали під час спецоперації у квітні цього року. Суд призначив йому 12 років позбавлення волі.
За даними слідства, священника залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до росії у 2014 році. Відтоді на постійному контакті з ним перебував ватажок одного з терористичних угруповань "лнр". Після початку повномасштабного вторгнення росії настоятель храму збирав та передавав бойовику дані про підрозділи ЗСУ.
"Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ", – ідеться у повідомленні.
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