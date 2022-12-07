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"Зливав" позиції ЗСУ на Луганщині: священнику УПЦ МП дали 12 років в'язниці

"Зливав" позиції ЗСУ на Луганщині: священнику УПЦ МП дали 12 років в'язниці

Київ • УНН

 • 637748 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. До 12 років ув’язнення засуджено священника української православної церкви московського патріархату, який "зливав" російським окупантам позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і "здавали" рашистам учасників АТО. Одним із поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, священник передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ в районі Сєвєродонецька. Насамперед ворога цікавила кількість особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

"Також він "повідомляв" агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням", – додали в СБУ.

Зловмисника затримали під час спецоперації у квітні цього року. Суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, священника залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до росії у 2014 році. Відтоді на постійному контакті з ним перебував ватажок одного з терористичних угруповань "лнр". Після початку повномасштабного вторгнення росії настоятель храму збирав та передавав бойовику дані про підрозділи ЗСУ.

"Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

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