Ливень во Львове: местные курсируют по городу на лодках

"Ул. Сахарова - люди справляются как могут", - пишет Зинкевич.



Так, 17 августа во Львове прошел мощный ливень, из-за чего дождевая вода затопила улицы города.



Больше всего страдают, в частности, улицы Сахарова и Городецкая. Сквозь воду пытаются проехать автомобили. Легковые чуть ли не по крышу в воде. А маршруткам вода затапливает фары.



Напомним, непогода, которая пронеслась Киевом в ночь на четверг, наделала беды в центре столицы. -За сильного ливня и ветра снесло крышу в одном из МАФов, сорвало рекламные баннеры с домов, затопило улицы.



