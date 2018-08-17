Злива у Львові: місцеві курсують містом на човнах

"Вул. Сахарова - люди справляються як можуть", - пише Зінкевич.



Так, 17 серпня у Львові пройшла потужна злива, через що дощова вода затопила вулиці міста.



Найбільше потерпають, зокрема, вулиці Сахарова та Городоцька. Крізь воду намагаються проїхати автомобілі. Легковики мало не по дах у воді. А маршруткам вода затоплює фари.



Нагадаємо, негода, яка пронеслася Києвом в ніч на четвер, наробила біди у центрі столиці. Через сильну зливу і вітер знесло дах в одному з МАФів, зірвало рекламні банери з будинків, затопило вулиці.



