Злива у Львові: місцеві курсують містом на човнах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Після потужної зливи у Львові, через яку у п’ятницю дощова вода затопила місто, місцеві мешканці почали пересуватись по вулицях на надувних човнах. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігорь Зінкевич, передає УНН.
"Вул. Сахарова - люди справляються як можуть", - пише Зінкевич.
Так, 17 серпня у Львові пройшла потужна злива, через що дощова вода затопила вулиці міста.
Найбільше потерпають, зокрема, вулиці Сахарова та Городоцька. Крізь воду намагаються проїхати автомобілі. Легковики мало не по дах у воді. А маршруткам вода затоплює фари.
Нагадаємо, негода, яка пронеслася Києвом в ніч на четвер, наробила біди у центрі столиці. Через сильну зливу і вітер знесло дах в одному з МАФів, зірвало рекламні банери з будинків, затопило вулиці.