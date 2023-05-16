Сломали ребра и ранили голову: родственника первой леди Франции избили протестующие

Детали

Жан-Батист Тронье подвергся нападению в понедельник вечером, когда возвращался в свою квартиру на севере Франции.

30-летнего мужчину окружили антиправительственные протестующие, которые оскорбляли «президента, его жену и нашу семью», а затем напали на него физически, сообщил во вторник AFP отец жертвы Жан-Александр Тронье.

«Они перешли черту. Я потрясен», - сказал Тронье, позже рассказав каналу BFM, что его сын остался с несколькими сломанными ребрами, травмой головы и ранением руки.

Брижит Макрон выступила с заявлением, в котором осудила «трусость, глупость и насилие» нападения, а президент Эммануэль Макрон назвал его «неприемлемым», прибыв на европейскую встречу в Исландию.

Местная полиция заявила, что арестовала восемь человек в связи с нападением, которое произошло после протестов в центре города во время телеинтервью президента Эммануэля Макрона в понедельник вечером.

Семья Брижит Макрон управляет шоколадным магазином Jean Trogneux в центре ее родного города Амьен на протяжении шести поколений, специализируясь на лакомствах на основе миндаля, известном как Amiens Macaron.

Бизнес стал мишенью протестующих в течение шести лет пребывания Макрона у власти на фоне слухов о том, что первая семья имеет финансовый интерес.

Ранее

В этом году 45-летний глава государства спровоцировал крупнейшие демонстрации среди поколений в отношении реформ пенсионной системы, которые включают повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Макрон и его 70-летняя жена были поражены в 2020 году, когда их окружили и словесно оскорбили протестующие из так называемых «желтых жилетов», когда они гуляли по саду Тюильри в центре Парижа.

Статистика министерства внутренних дел показала, что в 2022 году, когда в стране проходили парламентские и президентские выборы, количество сообщений об актах физического или словесного насилия в отношении депутатов увеличилось на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.