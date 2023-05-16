Зламали ребра та поранили голову: родича першої леді Франції побили протестувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Родича першої леді Франції Бріжит Макрон було побито біля магазину шоколаду її родини, передає УНН.
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Жан-Батист Троньє зазнав нападу в понеділок увечері, коли повертався до своєї квартири на півночі Франції.
30-річного чоловіка оточили антиурядові протестувальники, які ображали «президента, його дружину і нашу сім'ю», а потім напали на нього фізично, повідомив у вівторок AFP батько жертви Жан-Олександр Троньє.
«Вони перейшли межу. Я приголомшений», - сказав Троньє, пізніше розповівши каналу BFM, що його син залишився з кількома зламаними ребрами, травмою голови та пораненням руки.
Бріжіт Макрон виступила з заявою, в якій засудила «боягузтво, дурість і насильство» нападу, а президент Еммануель Макрон назвав його «неприйнятним», прибувши на європейську зустріч до Ісландії.
Місцева поліція заявила, що заарештувала восьмеро людей у зв'язку з нападом, який стався після протестів у центрі міста під час телеінтерв'ю президента Еммануеля Макрона у понеділок увечері.
Сім'я Бріжит Макрон управляє шоколадним магазином Jean Trogneux в центрі її рідного міста Ам'єн протягом шести поколінь, спеціалізуючись на ласощах на основі мигдалю, відомому як Amiens Macaron.
Бізнес став мішенню протестувальників протягом шести років перебування Макрона при владі на тлі чуток про те, що перша сім'я має фінансовий інтерес.
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Цього року 45-річний глава держави спровокував найбільші демонстрації серед поколінь щодо реформ пенсійної системи, які включають підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.
Макрон та його 70-річна дружина були вражені у 2020 році, коли їх оточили й словесно образили протестувальники з так званих «жовтих жилетів», коли вони гуляли садом Тюїльрі в центрі Парижа.
Статистика міністерства внутрішніх справ показала, що у 2022 році, коли в країні проходили парламентські та президентські вибори, кількість повідомлень про акти фізичного чи словесного насильства щодо депутатів збільшилася на 32 відсотки порівняно з аналогічним періодом минулого року.