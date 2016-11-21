Сорван джекпот 3 млн грн в "Лото-Забава"

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." искренне поздравляет счастливчика с головокружительной победой! Известно, что выигрышный билет № 0282553 приобрели на фирменном столе "М.С.Л." в супермаркете "Фоззи", который расположен на ул. Курчатова, 9, г. Ровно.

Победитель приглашается в Киев, где на него ожидает специальная VIP-программа - "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л.". В прямом эфире "Лото-Забава" любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк, а также они торжественно вручат почетному гостю призовой сертификат на 3 млн гривен", - отметили в "М.С.Л.".

Оператор государственных лотерей также подчеркнул, что за всю историю существования лотереи "Лото-Забава" игрок, сорвавший 3 млн гривен в тираже № 902, стал уже 257 в ряду счастливых обладателей призов размером от миллиона гривен и более, и 18-тым в этом году.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." ожидает победителя в ближайшем представительстве для оформления выигрыша. Перечень представительств и их адреса можно найти на официальном сайте лотерейного оператора по ссылке: http://msl.ua/uk/default/static/contacts-offices " .

В "М.С.Л." также напомнили, что для выигрыша джекпота "Лото-Забавы", нужно зачеркнуть в игровом поле три горизонтали с выигрышными числами без льготных подков или пять горизонталей в любом поле лотерейного билета. Наблюдать за розыгрышами лотереи можно в прямом эфире одного из телеканалов.