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Зірвано джекпот 3 млн грн у “Лото-Забава”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Учора, 20 листопада, під час розіграшу 902 тиражу лотереї “Лото-Забава” гравець з м. Рівне зірвав джекпот у розмірі 3 000 000 гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Зірвано джекпот 3 млн грн у “Лото-Забава”

“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ щиро вітає щасливчика з карколомною перемогою! Відомо, що виграшний білет № 0282553 придбали на фірмовому столі „М.С.Л.“ у супермаркеті „Фоззі“, що розташований на вул. Курчатова, 9, м. Рівне.

Переможець запрошується до Києва, де на нього очікує спеціальна VIP-програма — „Два дні з життя мільйонера“ від „Клубу мільйонерів „М.С.Л.“. У прямому ефірі „Лото-Забава“ улюбленця Фортуни особисто привітають ведучі — Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк, а також вони урочисто вручать почесному гостю призовий сертифікат на 3 млн гривень", — зазначили у „М.С.Л.“.

Оператор державних лотерей також наголосив, що за всю історію існування лотереї „Лото-Забава“ гравець, що зірвав 3 млн гривень у тиражі № 902, став вже 257 у низці щасливих власників призів розміром від мільйону гривень та більше, та 18-тим у цьому році.

Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ очікує переможця у найближчому представництві для оформлення виграшу. Перелік представництв та їх адреси можна знайти на офіційному сайті лотерейного оператора за посиланням: http://msl.ua/uk/default/static/contacts-offices”.

У “М.С.Л.” також нагадали, що для виграшу джекпоту “Лото-Забави”, потрібно закреслити в ігровому полі три горизонталі з виграшними числами без пільгових підковок або п’ять горизонталей у будь-якому полі лотерейного білета. Спостерігати за розіграшами лотереї можна у прямому ефірі одного з телеканалів.

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