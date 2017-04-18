Сорванные тендеры Минобороны являются поводом для открытия неприкосновенных запасов - эксперт

По словам эксперта, появление во время тендерных процедур компаний-прокладок уже является поводом для проверки такой закупки со стороны правоохранительных органов.

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"Во-первых, такие компании-прокладки, они существуют, более того, они создаются даже в приличной стране со счетами в приличном банке, но само наличие таких компаний - это уже повод для проверки. Мы должны спрашивать ГПУ, военную прокуратуру, НАБУ - кто основал эту компанию, и надо вообще провести расследование, как эта компания участвует в тендере.

Во-вторых, у нас одна из самых коррумпированных сфер - это госзакупки в сфере обороны. Потому что война - это колоссальный некий повод для обогащения. Все 26 лет независимости армию распродавали, и занимались этим люди, которые очень хорошо торговали землей, техникой, топливом. И традиции сохранились, несмотря на войну, там продолжают существовать коррупционные схемы государственного масштаба на миллиарды гривен. И я так понимаю, что у нашего Президента, который руководит непосредственно правоохранительными органами, просто сил нет этим заняться... А стоило бы", - отметил он.

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По словам А.Арестовича, срыв тендерных процедур по закупке ресурсов на нужды армии может привести к необходимости открывать НЗ.

"А открытие НЗ - это уже чрезвычайная ситуация. То есть, совсем без горючего армия, конечно, не останется, но так не будет, но нужно будет открытие запасов. Затем, НЗ снова придется пополнять. Но это все равно чрезвычайная ситуация, и она не приветствуется и на самом деле угрожает немного боеспособности войска. Поэтому это все повод для очень серьезных "разборов" для правоохранительных органов", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, топливный тендер Минобороны, который признан судом незаконным, до сих пор не отменен. Также он так и остается невыполненным.

Таким образом Минобороны более трех недель не может завершить закупку топлива на нужды армии.