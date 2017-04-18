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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39649 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102125 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156052 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116302 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116380 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112478 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Сорванные тендеры Минобороны являются поводом для открытия неприкосновенных запасов - эксперт

Сорванные тендеры Минобороны являются поводом для открытия неприкосновенных запасов - эксперт

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сфера обороны является одной из наиболее коррумпированных с точки зрения проведения государственных закупок. И у Президента, наверное, просто не хватает сил с этим разобраться. При этом, каждый срыв тендерной процедуры по приобретению горючего или других важных для армии ресурсов может привести к необходимости открывать неприкосновенный запас (НЗ), а это уже чрезвычайная ситуация. Об этом УНН рассказал военный эксперт Алексей Арестович, комментируя миллионный тендер Минобороны, который суд признал незаконным и победу в котором получило неизвестное ООО "ЕФГ Трейдинг".

По словам эксперта, появление во время тендерных процедур компаний-прокладок уже является поводом для проверки такой закупки со стороны правоохранительных органов.

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"Во-первых, такие компании-прокладки, они существуют, более того, они создаются даже в приличной стране со счетами в приличном банке, но само наличие таких компаний - это уже повод для проверки. Мы должны спрашивать ГПУ, военную прокуратуру, НАБУ - кто основал эту компанию, и надо вообще провести расследование, как эта компания участвует в тендере.

Во-вторых, у нас одна из самых коррумпированных сфер - это госзакупки в сфере обороны. Потому что война - это колоссальный некий повод для обогащения. Все 26 лет независимости армию распродавали, и занимались этим люди, которые очень хорошо торговали землей, техникой, топливом. И традиции сохранились, несмотря на войну, там продолжают существовать коррупционные схемы государственного масштаба на миллиарды гривен. И я так понимаю, что у нашего Президента, который руководит непосредственно правоохранительными органами, просто сил нет этим заняться... А стоило бы", - отметил он.

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По словам А.Арестовича, срыв тендерных процедур по закупке ресурсов на нужды армии может привести к необходимости открывать НЗ.

"А открытие НЗ - это уже чрезвычайная ситуация. То есть, совсем без горючего армия, конечно, не останется, но так не будет, но нужно будет открытие запасов. Затем, НЗ снова придется пополнять. Но это все равно чрезвычайная ситуация, и она не приветствуется и на самом деле угрожает немного боеспособности войска. Поэтому это все повод для очень серьезных "разборов" для правоохранительных органов", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, топливный тендер Минобороны, который признан судом незаконным, до сих пор не отменен. Также он так и остается невыполненным.

Таким образом Минобороны более трех недель не может завершить закупку топлива на нужды армии.

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