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Зірвані тендери Міноборони є приводом для відкриття недоторканних запасів - експерт

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сфера оборони є однією з найбільш корумпованих з точки зору проведення державних закупівель. І в Президента, напевно, просто не вистачає сил із цим розібратися. При цьому, кожен зрив тендерної процедури із придбання пального чи інших важливих для армії ресурсів може призвести до необхідності відкривати недоторканний запас (НЗ),  а це вже надзвичайна ситуація. Про це УНН розповів військовий експерт Олексій Арестович, коментуючи мільйонний тендер Міноборони, який суд визнав незаконним і перемогу в якому отримала невідоме ТОВ “ЄФГ Трейдинг”.

За словами експерта, поява під час тендерних процедур компаній-прокладок вже є приводом для перевірки такої закупівлі збоку правоохоронних органів.

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“По-перше, такі компанії-прокладки, вони існують, більше того, вони створюються навіть у пристойній країні із рахунками у пристойному банку, але сама наявність таких компаній — це вже мотив для перевірки. Ми маємо питати ГПУ, військову прокуратуру, НАБУ — хто заснував цю компанію, і треба взагалі провести розслідування, як ця компанія бере участь у тендері.

По-друге, у нас одна із найбільш корумпованих сфер — це держзакупівлі у сфері оборони. Тому що війна — це колосальний такий собі привід для збагачення. Всі 26 років незалежності армію розпродавали, і займалися цим люди, які дуже добре торгували землею, технікою, паливом. І традиції збереглися, незважаючи на війну, там продовжують існувати корупційні схеми державного масштабу на мільярди гривень. І я так розумію, що у нашого Президента, який керує безпосередньо правоохоронними органами, просто сил немає цим зайнятися... А варто було б”, — зазначив він.

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За словами О.Арестовича, зрив тендерних процедур із закупівлі ресурсів на потреби армії може призвести до необхідності відкривати НЗ.

“А відкриття НЗ — це вже надзвичайна ситуація. Тобто, геть без пального армія, звичайно, не залишиться, але так не буде, але потрібно буде відкриття запасів. Потім, НЗ знову доведеться поповнювати. Але це все одно надзвичайна ситуація, і вона не вітається і насправді загрожує трохи боєздатності війська. Тому це все є привід для дуже серйозних "розборів" для правоохоронних органів”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, паливний тендер Міноборони, який визнано судом незаконним, досі не скасований. Також він так і залишається не виконаним.

Таким чином Міноборони понад три тижні не може завершити закупівлю палива на потреби армії.

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