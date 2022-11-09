Звезду американского баскетбола Гринер перевели в российскую колонию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. россия перевела задержанную американскую баскетболистку Бритни Гринер в исправительную колонию, заявили ее адвокаты, пишет УНН.
Детали
По словам ее юристов, Гринер, осужденная за хранение масла каннабиса, была переведена из центра содержания под стражей 4 ноября.
"Сейчас она идет в колонию строгого режима", - говорится в заявлении адвокатов Марии Благоволиной и Александра Бойкова.
"У нас нет никакой информации о ее точном текущем местоположении или конечном пункте назначения", - указали они.
Дополнение
Дело Гринер вызвало негодование в Соединенных Штатах. Госсекретарь Энтони Блинкен обратился к россии с предложением о соглашении по ее освобождению, несмотря на растущую напряженность в связи с вторжением Москвы в Украину.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Соединенные Штаты выдвинули россии "существенное предложение" по решению ее дела.
Гринер, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и чемпионка НБА среди женщин.
Гринер и еще один американец Пол Вилан, отставной морской пехотинец США, арестованный в декабре 2018 года и обвиненный в шпионаже, могут быть обменены на россиянина Виктора Бута, отбывающего 25 лет тюрьмы.