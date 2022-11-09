Зірку американського баскетболу Ґрінер перевели до російської колонії

Деталі

За словами її юристів, Ґрінер, засуджена за зберігання олії каннабісу, була переведена з центру утримання під вартою 4 листопада.

"Зараз вона прямує до колонії суворого режиму", - йдеться у заяві адвокатів Марії Благоволіної та Олександра Бойкова.

"У нас немає жодної інформації про її точне поточне місцезнаходження або кінцевий пункт призначення", - вказали вони.

Доповнення

Справа Ґрінер викликала обурення у Сполучених Штатах. Держсекретар Ентоні Блінкен звернувся до росії з пропозицією про угоду щодо її звільнення, незважаючи на зростаючу напруженість у зв'язку із вторгненням Москви в Україну.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що Сполучені Штати висунули росії "істотну пропозицію" щодо вирішення її справи.

Ґрінер, дворазова олімпійська чемпіонка з баскетболу та чемпіонка НБА серед жінок.

Ґрінер і ще один американець Пол Вілан, відставний морський піхотинець США, заарештований у грудні 2018 року і звинувачений у шпигунстві, можуть бути обміняні на росіянина Віктора Бута, що відбуває 25 років в'язниці.