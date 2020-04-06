Звездный экс-игрок НБА может стать президентом титулованного футбольного клуба

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97562 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102758 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104840 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103907 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112355 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100567 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105098 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106596 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131532 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Звездный экс-игрок НБА может стать президентом титулованного футбольного клуба

Звездный экс-игрок НБА может стать президентом титулованного футбольного клуба

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Бывший разыгрывающий защитник "Сан-Антонио Сперс" Тони Паркер рассматривается в качестве будущего президента ФК "Лион", передает УНН со ссылкой на "L'Equipe".

Француз, который сейчас является владельцем баскетбольного “Асвел”, может занять этот пост в 2024-го году. Сейчас президентом “Лиона” является 71-летний Жан-Мишель Ола, который намерен покинуть клуб после 2023-го года.

“Мне нравится все, чем занимается Тони. Наступит день, когда я официально передам ему полномочия, это будет очень эмоциональный момент. Для меня все выглядит очевидным, я уже обсудил эту идею с Паркером”, — заявил нынешний президент “Лиона”.

“Лион” начиная с сезона 2001-02 годов успел выиграть семь чемпионских титулов французского первенства, 5 раз выигрывал Кубок страны, 8 раз Суперкубок Франции, а также завоевал Кубок Интертото и доходил до полуфиналов Лиги чемпионов и ЛЕ в 2010 и 2017 годах соответственно.

Добавим, Паркер — четырехкратный чемпион НБА, самый ценный игрок финальной серии плей-офф ассоциации 2008 года. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также “серебряным” и “бронзовым” призером турнира.

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