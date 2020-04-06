Звездный экс-игрок НБА может стать президентом титулованного футбольного клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Бывший разыгрывающий защитник "Сан-Антонио Сперс" Тони Паркер рассматривается в качестве будущего президента ФК "Лион", передает УНН со ссылкой на "L'Equipe".
Француз, который сейчас является владельцем баскетбольного “Асвел”, может занять этот пост в 2024-го году. Сейчас президентом “Лиона” является 71-летний Жан-Мишель Ола, который намерен покинуть клуб после 2023-го года.
“Мне нравится все, чем занимается Тони. Наступит день, когда я официально передам ему полномочия, это будет очень эмоциональный момент. Для меня все выглядит очевидным, я уже обсудил эту идею с Паркером”, — заявил нынешний президент “Лиона”.
“Лион” начиная с сезона 2001-02 годов успел выиграть семь чемпионских титулов французского первенства, 5 раз выигрывал Кубок страны, 8 раз Суперкубок Франции, а также завоевал Кубок Интертото и доходил до полуфиналов Лиги чемпионов и ЛЕ в 2010 и 2017 годах соответственно.
Добавим, Паркер — четырехкратный чемпион НБА, самый ценный игрок финальной серии плей-офф ассоциации 2008 года. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также “серебряным” и “бронзовым” призером турнира.