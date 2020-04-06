Зірковий ексгравець НБА може стати президентом титулованого футбольного клубу

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Колишній розігруючий захисник “Сан-Антоніо Сперс” Тоні Паркер розглядається в якості майбутнього президента ФК “Ліон”, передає УНН з посиланням на “L’Equipe”.

Француз, який наразі є власником баскетбольного “АСВЕЛа”, може зайняти цей пост 2024-го року. Зараз президентом “Ліона” є 71-річний Жан-Мішель Ола, який має намір покинути клуб після 2023-го року.

“Мені подобається все, чим займається Тоні. Настане день, коли я офіційно передам йому повноваження, це буде дуже емоційний момент. Для мене все виглядає очевидним, я вже обговорив цю ідею з Паркером”, — заявив нинішній президент “Ліона”.

“Ліон” починаючи з сезону 2001-02 років встиг виграти сім чемпіонських титулів французької першості, 5 разів вигравав Кубок країни, 8 разів Суперкубок Франції, а також завоював Кубок Інтертото і доходив до півфіналів Ліги чемпіонів та ЛЄ у 2010 і 2017 роках відповідно.

Додамо, Паркер — чотириразовий чемпіон НБА, найцінніший гравець фінальної серії плей-офф асоціації 2008-го року. В складі збірної Франції він ставав чемпіоном Європи, а також “срібним” і “бронзовим” призером турніру.

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