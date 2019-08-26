Зинченко принял участие во второй победе "Манчестер Сити" в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В поединке третьего тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" Александра Зинченко гостил в "Борнмута", сообщает УНН.
"Мещане" на правах фаворитов владели мячом с показателем в 74 процента и нанесли 19 ударов против 10 у хозяев, и как следствие праздновали победу 3:1.
Агуэро оформил дубль, еще один раз отличился Стерлинг. В составе хозяев забил Уилсон.
Заметим, что Зинченко провел на поле весь поединок.
Добавим, сейчас, имея в активе семь очков, "МС" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.