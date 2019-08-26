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Зінченко взяв участь у другій перемозі "Манчестер Сіті" в АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У поєдинку третього туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка гостював у "Борнмута", повідомляє УНН.

"Міщани" на правах фаворитів володіли м'ячем з показником в 74 відсотки і завдали 19 ударів проти 10 у господарів, та як наслідок святкували перемогу 3:1.

Агуеро оформив дубль, ще одного разу відзначився Стерлінг. У складі господарів забив Уілсон.

Зауважимо, що Зінченко провів на полі увесь поєдинок.

Додамо, наразі, маючи в активі сім очок, "МС" посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Українські Національні Новини

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