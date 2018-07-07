Зинченко продолжит карьеру в другом клубе АПЛ - СМИ

Согласно сообщению Нэша, “горожане” и ФК “Вулверхэмптон” уже согласовали трансфер 21-летнего украинского. Общая сумма сделки должна составить 16 млн. Фунтов, из которых 4 “горожане” могут получить в будущем в виде бонусов.

Примечательно, что главный тренер “Вулверхэмптона” Эшпириту Санту желает ставить Зинченко на позиции левого защитника, чтобы он составил конкуренцию нынешнему основном игроку Барри Дугласу.

Отметим, что в прошлом сезоне украинец провел в премьер-лиге 8 матчей на левом фланге обороны, и стал в составе “Манчестер Сити” чемпионом Англии.

Добавим, что трансферная стоимость “Вулверхэмптона” (стали чемпионами Чемпионшипа сезона 2017/18) по оценкам Transfermarkt составляет 121 млн. Евро.