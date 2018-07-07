Зинченко продолжит карьеру в другом клубе АПЛ - СМИ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 67984 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108701 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129850 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 136974 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 172895 просмотра

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Футболист “Манчестер Сити” и сборной Украины Александр Зинченко может сменить клубную прописку в нынешнее летнее межсезонье. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил бывший многолетний корреспондент “Express” и “Star” Тим Нэш, передает УНН.

Согласно сообщению Нэша, “горожане” и ФК “Вулверхэмптон” уже согласовали трансфер 21-летнего украинского. Общая сумма сделки должна составить 16 млн. Фунтов, из которых 4 “горожане” могут получить в будущем в виде бонусов.

Примечательно, что главный тренер “Вулверхэмптона” Эшпириту Санту желает ставить Зинченко на позиции левого защитника, чтобы он составил конкуренцию нынешнему основном игроку Барри Дугласу.

Отметим, что в прошлом сезоне украинец провел в премьер-лиге 8 матчей на левом фланге обороны, и стал в составе “Манчестер Сити” чемпионом Англии.

Добавим, что трансферная стоимость “Вулверхэмптона” (стали чемпионами Чемпионшипа сезона 2017/18) по оценкам Transfermarkt составляет 121 млн. Евро.

Украинские Национальные Новости

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