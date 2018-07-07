Зінченко продовжить кар'єру в іншому клубі АПЛ - ЗМІ

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Футболіст “Манчестер Сіті” і збірної України Олександр Зінченко може змінити клубну прописку в нинішнє літнє міжсезоння. Про це у своєму акаунті в Twitter повідомив колишній багаторічний кореспондент “Express” і “Star” Тім Неш, передає УНН.

За повідомлення Неша, “міщани” та ФК “Вулверхемптон” вже погодили трансфер 21-річного українця. Загальна сума операції має скласти 16 млн. фунтів, з яких 4 “городяни” можуть отримати в майбутньому у вигляді бонусів.

Примітно, що головний тренер “Вулверхемптона” Нуну Ешпіріту Санту бажає ставити Зінченка на позиції лівого захисника, щоб він склав конкуренцію нинішньому основному гравцеві Баррі Дугласу.

Зазначимо, що у минулому сезоні українець провів в Прем’єр-лізі 8 матчів на лівому фланзі оборони, і став у складі “Манчестер Сіті” чемпіоном Англії.

Додамо, що трансферна вартість “Вулверхемптона” (стали чемпіонами Чемпіоншипу сезону 2017/18) за оцінками Transfermarkt складає 121 млн. євро.

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