Зинченко попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии портала WhoScored
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинский защитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко включен в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии “WhoScored”, передает УНН.
Выступление Зинченко в победной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против “Шальке” был оценен в 8,6 баллов — самая высокая оценка среди защитников.
Также в символический состав лучших вошли Кайл Уокер, Ван Дейк, Пике, Месси, Бернарду Силва, Гюндоган, Сане, Суарез, и Роналду.
Заметим, что Зинченко стал лидером среди защитников “Манчестер Сити”. В активе нашего земляка 6 очков по системе “гол плюс пас”.
Напомним, что “горожане” обыграли “кобальтовых” со счетом 7:0.