Зінченко потрапив до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів за версією порталу WhoScored
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Український захисник “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко включений до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів за версією “WhoScored”, передає УНН.
Виступ Зінченка у переможній зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти “Шальке” був оцінений в 8,6 бали — найвища оцінка серед оборонців.
Також до символічного складу кращих увійшли Кайл Вокер, Ван Дейк, Піке, Мессі, Бернарду Сілва, Гюндоган, Сане, Суарез, і Роналду.
Зауважимо, що Зінченко став лідером серед оборонців “Манчестер Сіті”. В активі нашого земляка 6 очок за системою “гол плюс пас”.
Нагадаємо, що “міщани” обіграли “кобальтових” з рахунком 7:0.