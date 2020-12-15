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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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Зинченко пообещал отомстить "Боруссии" за поражения "Шахтера"

Киев • УНН

 • 14554 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в комментарии телеканалам "Футбол 1/2" прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ, передает УНН.

Зинченко пообещал отомстить "Боруссии" за поражения "Шахтера"

"Горожан" ожидает двухматчевое противостояние с "Боруссией" из Менхенгладбаха - с клубом, который нанес два сокрушительные поражения донецкому "Шахтеру" в рамках группового этапа ЛЧ.

"Когда нам попалась "Боруссия" М, первое о чем я подумал, что нам нужно отомстить за наших друзей по ЛЧ - "Шахтер". Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Немецкая команда обладает хорошими футболистами. К тому же, любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет. На такой стадии Лиги чемпионов всегда будет трудно. Не могу сказать, что жребий легкий. "Боруссия" дала знать о себе всей Европе", - подчеркнул Зинченко.

Отметим, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16-17 февраля.

Как писал УНН, клуб Малиновского сыграет с "Реалом" в Лиге чемпионов.

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