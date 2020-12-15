Зінченко пообіцяв помститися "Боруссії" за поразки "Шахтаря"

"Містян" очікує двоматчеве протистояння з "Боруссією" з Менхенгладбаха – з клубом, який завдав дві нищівні поразки донецькому "Шахтарю" в рамках групового етапу ЛЧ.

"Коли нам попалася "Боруссія" М, перше про що я подумав, що нам потрібно помститися за наших друзів по ЛЧ – "Шахтар". Думаю, українським уболівальникам не варто нічого говорити про цю команду, адже і так все відомо. Німецька команда володіє хорошими футболістами. До того ж, будь-яка німецька команда завжди дисципліновано грає. На такій стадії Ліги чемпіонів завжди буде важко. Не можу сказати, що жереб легкий. "Боруссія" дала знати про себе всій Європі", - підкреслив Зінченко.

Зазначимо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 16-17 лютого.

Як писав УНН, клуб Маліновського зіграє із "Реалом" в Лізі чемпіонів.