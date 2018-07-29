Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Баварию в Международном кубке чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Майами в присутствии чуть более 29 000 болельщиков состоялся поединок Международного кубка чемпионов с участием "Баварии" и "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко, передает корреспондент УНН.
На 13 минуте футболисте английского коллектива не использовал свой момент, попав в штангу, и сработало футбольное правило - не забиваешь ты, забивают тебе. Через две минуты навес с правого фланга от Рафинье обернулся голом Шабани. В середине тайма защита "горожан" забыла о Рибери и голландец реализовал выход один на один с вратарем - 2:0.
В дополнительное время Бернарду Силва беспрепятственно прошел значительную часть поля и из пределов штрафного нанес результативным выстрелом низом. На 51 минуте паритет в матче установил Нмеча, успешно провел добивание после удара Фодена. Победный гол забил Силва, оформив дубль. Португалец пробил из-под опеки двух оппонентов в ближний угол Ульрайха - 3:2.
Наш Зинченко отыграл весь поединок на левом фланге обороны.
Стоит отметить, что оба коллектива провели по три матча в данных соревнованиях и закончили их с 3-мя очками.
Как сообщал УНН, Зинченко не спас "Манчестер Сити" от второго поражения на Международном кубке чемпионов.