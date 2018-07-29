Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Баварію" у Міжнародному кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Майамі за присутності трохи більше 29 тисяч уболівальників відбувся поєдинок Міжнародного кубку чемпіонів за участі "Баварії" та "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка, передає кореспондент УНН.
На 13 хвилині футболісті англійського колективу не використав свій момент, влучивши у штангу, і спрацювало футбольне правило – не забиваєш ти, забивають тобі. Через дві хвилини навіс з правого флангу від Рафіньї обернувся голом Шабані. В середині тайму захист "міщан" забув про Рібері і нідерландець реалізував вихід віч-на-віч з воротарем – 2:0.
В додатковий час Бернарду Сілва без перешкод пройшов значну частину поля та з меж штрафної завдав результативного пострілу низом. На 51 хвилині паритет у матчі встановив Нмеча, який успішно провів добивання після удару Фодена. Переможний гол забив Сілва, оформивши дубль. Португалець пробив з-під опіки двох опонентів у ближній кут Ульрайха – 3:2.
Наш Зінченко відіграв увесь поєдинок на лівому фланзі оборони.
Варто відзначити, що обидва колективи провели по три матчі в даних змаганнях і закінчили їх з 3-ма очками.
Як повідомляв УНН, Зінченко не врятував "Манчестер Сіті" від другої поразки на Міжнародному кубку чемпіонів.