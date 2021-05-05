Зинченко помог "Манчестер Сити" обыграть "ПСЖ" на пути к финалу Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Английский "Манчестер Сити" провел ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов в котором обыграл "ПСЖ" на стадионе "Этихад", передает корреспондент УНН.
Детали
В начале матча VAR спасла Александра Зинченко от пенальти в сторону ворот “Горожан”. Система продемонстрировала, что мяч в одном из эпизодов попал игроку в плечо, а не в руку. Украинец со ответил парижанам, ведь принял участие в результативной контратаке. Зинченко с левого фланга прострелил низом под удар де Брюйне, после удара бельгийца, мяч отлетел к Мареза, который и вписал свое имя в число автора голов полуфинальной дуэли.
В середине второй 45-минутки парижане остались в меньшинстве из-за грубый фол Ди Марии. После этого Зинченко начал голевой нападение хозяев поля, вновь завершил Марез — 2: 0.
В активе парижан стоит вспомнить удар в перекладину от Маркиньоса.
Заметим, что итоговый результат 2-матчевой противостояния — 4:1 (2:1, 2:0) в пользу “Сити”.
Дополнение
Второй финалист турнира определится в матче “Реал” — “Челси”.