Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "ПСЖ" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Англійський "Манчестер Сіті" провів поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів в якому обіграв "ПСЖ" на стадіоні "Етіхад", передає кореспондент УНН.
Деталі
На початку матчу VAR врятувала Олександра Зінченка від пенальті в бік воріт "Містян". Система продемонструвала, що м'яч в одному з епізодів влучив гравцеві в плече, а не в руку. Українець згодом відповів парижанам, адже взяв участь у результативній контратаці. Зінченко з лівого флангу прострілив низом під удар Де Брюйне, після удару бельгіця м'яч відлетів до Мареза, який і вписав своє ім'я до числа автора голів півфінальної дуелі.
В середині другої 45-хвилинки парижани залишилися у меншості через грубий фол Ді Марії. Після цього Зінченко розпочав гольовий напад господарів поля, який знову завершив Марез – 2:0.
В активі парижан варто згадати удар в поперечину від Маркіньоса.
Зауважимо, що підсумковий результат 2-матчевого протистояння – 4:1 (2:1, 2:0) на користь "Сіті".
Доповнення
Другий фіналіст турніру визначиться в матчі "Реал" – "Челсі".