Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "ПСЖ" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів

Деталі

На початку матчу VAR врятувала Олександра Зінченка від пенальті в бік воріт "Містян". Система продемонструвала, що м'яч в одному з епізодів влучив гравцеві в плече, а не в руку. Українець згодом відповів парижанам, адже взяв участь у результативній контратаці. Зінченко з лівого флангу прострілив низом під удар Де Брюйне, після удару бельгіця м'яч відлетів до Мареза, який і вписав своє ім'я до числа автора голів півфінальної дуелі.

В середині другої 45-хвилинки парижани залишилися у меншості через грубий фол Ді Марії. Після цього Зінченко розпочав гольовий напад господарів поля, який знову завершив Марез – 2:0.

В активі парижан варто згадати удар в поперечину від Маркіньоса.

Зауважимо, що підсумковий результат 2-матчевого протистояння – 4:1 (2:1, 2:0) на користь "Сіті".

Доповнення

Другий фіналіст турніру визначиться в матчі "Реал" – "Челсі".