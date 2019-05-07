Зинченко помог "Манчестер Сити" приблизиться к завоеванию чемпионства в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В заключительном поединке предпоследнего тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимал "Лестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Футболист сборной Украины появился на поле с первых минут и отыграл полный матч, закончившийся победой его команды со счетом 1:0.
Набрав 95 очков, "Манчестер Сити" возглавил турнирную таблицу АПЛ, опережая "Ливерпуль" на один пункт.
Добавим, что в заключительном туре "МС" отправятся в гости к 17 команды "Брайтона", а "Ливерпуль" примет 7-й "Вулверхэмптон".