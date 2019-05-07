Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" наблизитися до завоювання чемпіонства в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У заключному поєдинку передостаннього туру Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка приймав "Лестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Футболіст збірної України з’явився на полі з перших хвилин та відіграв повний матч, що закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0.
Набравши 95 очок, "Манчестер Сіті" очолив турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи "Ліверпуль" на один пункт.
Додамо, що в заключному турі "МС" відправляться у гості до 17 команди "Брайтона", а "Ліверпуль" прийматиме 7-й "Вулверхемптон".