Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" наблизитися до завоювання чемпіонства в АПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У заключному поєдинку передостаннього туру Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка приймав "Лестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Футболіст збірної України з’явився на полі з перших хвилин та відіграв повний матч, що закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0.

Набравши 95 очок, "Манчестер Сіті" очолив турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи "Ліверпуль" на один пункт.

Додамо, що в заключному турі "МС" відправляться у гості до 17 команди "Брайтона", а "Ліверпуль" прийматиме 7-й "Вулверхемптон".

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