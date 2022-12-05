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Зима в Киев пришла почти на две недели раньше нормы - климатологи

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве уже началась климатическая зима, причем на две недели раньше нормы. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Цитата

"По данным отдела климатологии, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения состоялся в Киеве 17 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Зима пришла почти на две недели раньше климатической нормы", - сообщили специалисты.

Детали

Так, 17 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -0,9°С и, по прогнозам Украинского гидрометцентра, минусовые значения среднесуточной температуры воздуха будут удерживаться и дальше.

Справочно

Раньше всего Киев зима посетила 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году. Метеорологическая зима в 2019-2020 годах так и не наступила.

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