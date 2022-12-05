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Зима у Київ прийшла майже на два тижні раніше норми - кліматологи

Зима у Київ прийшла майже на два тижні раніше норми - кліматологи

Київ • УНН

 • 856949 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві уже розпочалася кліматична зима, при чому на два тижні раніше за норму. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Цитата

"За даними відділу кліматології, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С в бік зниження відбувся у Києві 17 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Зима прийшла майже на два тижні раніше кліматичної норми", - повідомили спеціалісти.

Деталі

Так, 17 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,9 °С і, за прогнозами Українського гідрометцентру, від’ємні значення середньодобової температури повітря будуть утримуватись і надалі.

Довідково

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. Метеорологічна зима у 2019-2020 роках так і не настала.

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