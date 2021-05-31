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Зидан раскрыл причины завершения работы в ФК "Реал"

Киев • УНН

 • 16431 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил о причинах завершения сотрудничества с ведущим клубом мира, сообщает УНН со ссылкой на "AS".

Зидан раскрыл причины завершения работы в ФК "Реал"

Цитата:

По словам Зидана, клуб не внушал ему уверенность, что и стало причиной завершения тренерской деятельности в мадридском коллективе.

"Я иду, но не выпрыгиваю из тренерской лодки. В мае 2018 года я пошел, потому что команде после двух с половиной лет побед нужен был новый импульс, чтобы оставаться на вершине. Сегодня все по-другому. Я ухожу, потому что клуб не внушал мне уверенность, в которой я нуждался. Он не дает мне поддержку, необходимую для постройки команды в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Я понимаю футбол и требования такого клуба, как "Реал". Если ты не побеждаешь, то должен уйти", - подчеркнул француз.

Детали

В сезоне 2020/21 под руководством Зидана "Реал" не завоевал ни одного трофея. Зато до этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й год и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

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