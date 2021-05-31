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Зідан розкрив причини завершення роботи в ФК "Реал"

Київ • УНН

 • 16431 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишній головний наставник мадридського "Реалу" Зінедін Зідан повідомив про причини завершення співпраці із провідним клубом світу, повідомляє УНН з посиланням на "AS".

Зідан розкрив причини завершення роботи в ФК "Реал"

Цитата:

За словами Зідана, клуб не вселяв впевненість в нього, що і стало причиною завершення тренерської діяльності в мадридському колективі.

"Я йду, але не вистрибую з тренерської човна. У травні 2018 року я пішов, тому що команді після двох з половиною років перемог потрібен був новий імпульс, щоб залишатися на вершині. Сьогодні все по-іншому. Я йду, тому що клуб не вселяв в мене впевненість, в якій я мав потребу. Він не дає мені підтримку, необхідну для будівництва команди в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Я розумію футбол і вимоги такого клубу, як "Реал". Якщо ти не перемагаєш, то повинен йти", - підкреслив француз.

Деталі

У сезоні-2020/21 під керівництвом Зідана "Реал" не завоював жодного трофея. Натомість до цього француз працював в команді з 2016-го по 2018-й рік і привів її до трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів.

Варто нагадати

Український тренер став претендентом на посаду в ФК "Тоттенхем".

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