Український тренер став претендентом на посаду в ФК "Тоттенхем"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров найближчим часом може продовжити кар'єру в лондонському "Тоттенхемі", передає УНН з посиланням на "Tuttomercatoweb".
Деталі
В зв'язку з очікуванням рішення Маурісіо Почеттіно, який може залишитися в "ПСЖ", незважаючи на чутки про нього і можливий перехід в мадридський "Реал", "Тоттенхем" розглядає альтернативні рішення на посаду наставника команди. Саме до альтернативного варіанту входить Сергій Ребров, який бажає покинути стан угорського "Ференцвароша".
Примітно, що в минулому сезоні "Тоттенхем" посів сьоме місце. Це забезпечило команді участь в новому турнірі - Лізі конференцій.
Доповнення
За часи своєї ігрової кар'єри Ребров провів два сезони в "Тоттенхемі" - з 2000 по 2002 роки. За цей період він встиг зіграти 59 поєдинків і забити 10 голів.