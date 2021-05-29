Український тренер став претендентом на посаду в ФК "Тоттенхем"

Деталі

В зв'язку з очікуванням рішення Маурісіо Почеттіно, який може залишитися в "ПСЖ", незважаючи на чутки про нього і можливий перехід в мадридський "Реал", "Тоттенхем" розглядає альтернативні рішення на посаду наставника команди. Саме до альтернативного варіанту входить Сергій Ребров, який бажає покинути стан угорського "Ференцвароша".

Примітно, що в минулому сезоні "Тоттенхем" посів сьоме місце. Це забезпечило команді участь в новому турнірі - Лізі конференцій.

Доповнення

За часи своєї ігрової кар'єри Ребров провів два сезони в "Тоттенхемі" - з 2000 по 2002 роки. За цей період він встиг зіграти 59 поєдинків і забити 10 голів.