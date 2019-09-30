С мировым рекордом U20 Ярослава Магучих выиграла серебро ЧМ по прыжкам в высоту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. 18-летняя Ярослава Магучих на дебютном для себя чемпионате мира выиграла серебряную медаль и дважды улучшила мировой юниорский рекорд по прыжкам в высоту. Соревнования с 27 сентября по 3 октября проходят в Дохе (Катар). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Магучих с первой попытки преодолела 2,02 метра - высоту нового мирового рекорда U20. А потом с третьей прыгнула на 2,04 метра. После этого спортсменка решила прекратить соревнования.
"Я хотела, чтобы Ярослава закончила соревнования после преодоления высоты 2,02 метра. Но она захотела прыгать на 2,04 и я не возражала. А вот дальше соревнования решили не продолжать, чтобы поберечь ее. Ведь Ярославе 19 сентября исполнилось всего 18 лет", - прокомментировала тренер Татьяна Степанова.
До этого мировой рекорд среди юниоров составлял 2,01 метра и принадлежал двум спортсменкам - Ольге Турчак из СССР (7 июля 1986 года, Москва) и немки Хайке Бальк (18 июня 1989 года, Карл Маркс Штадт).
Юлия Левченко с третьей попытки преодолела 2,00 метра и стала четвертой. Бронзовой медалистке американке Астинь Каннингем она уступила лишь по попыткам.