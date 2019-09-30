Зі світовим рекордом U20 Ярослава Магучіх виграла срібло ЧС зі стрибків у висоту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. 18-річна Ярослава Магучіх на дебютному для себе чемпіонаті світу виграла срібну медаль і двічі поліпшила світовий юніорський рекорд зі стрибків у висоту. Змагання з 27 вересня по 3 жовтня відбуваються у Досі (Катар). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФЛАУ.
Магучіх з першої спроби подолала 2,02 метри – висоту нового світового рекорду U20. А потім з третьої стрибнула на 2,04 метри. Після цього спортсменка вирішила припинити змагання.
"Я хотіла, щоб Ярослава закінчила змагання після подолання висоти 2,02 метри. Але вона захотіла стрибати на 2,04 і я не заперечувала. А от далі змагання вирішили не продовжувати, щоб поберегти її. Адже Ярославі 19 вересня виповнилося лише 18 років", - прокоментувала тренер Магучіх Тетяна Степанова.
До цього світовий рекорд серед юніорок становив 2,01 метри і належав двом спортсменкам – Ользі Турчак з СРСР (7 липня 1986 року, Москва) і німкені Гайке Бальк (18 червня 1989 року, Карл Маркс Штадт).
Юлія Левченко з третьої спроби подолала 2,00 метри і стала четвертою. Бронзовій медалістці американці Вашті Каннінгем вона поступилася лише за спробами.