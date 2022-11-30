Из Старобельска оккупанты вывезли тысячи тонн зерна пшеницы и подсолнечника - ОВА

Цитата

"А вот в Старобельске исчезло зерно. Сообщают, что в результате разграбления оккупантами ООО "Старобельский элеватор" вывезены тысячи тонн зерна пшеницы и подсолнечника. Все оно было обозначено как "бесхозное имущество" и передано в так называемый "аграрный фонд лнр", – говорится в сообщении.

Детали

Несмотря на то, что зерно есть, цены на продукты питания не снижаются, а наоборот увеличиваются, отмечают в ОВА. Из-за высоких цен жители оккупированных територий Луганской области вынуждены искать доступные для себя продукты на рынках соседних городов.

Так, например, жители Рубежного узнали, что на некоторые виды товаров в Северодонецке цены якобы ниже даже с учетом проезда. В ОВА предполагают, что эта информация может быть ложной, поскольку "фронт все поближе, а распродать надо все".

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске в Луганской области продукты разложения трупов россиян отравляют грунтовые воды.