Зі Старобільська окупанти вивезли тисячі тонн зерна пшениці і соняшника - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Старобільську Луганської області російські загарбники розграбували елеватор та вивезли тисячі тонн зерна пшениці і соняшника. Пограбоване передали до так званого "аграрного фонду лнр", пише УНН з посиланням на Telegram Луганської ОВА.
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"А от у Старобільську зникло зерно. Повідомляють, що внаслідок розграбування окупантами ТОВ "Старобільський елеватор" вивезено тисячі тонн зерна пшениці та соняшника. Все воно було позначене як "безгосподарне майно" й передано до так званого "аграрного фонду лнр"", - йдеться в повідомленні.
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Попри те, що зерно є, ціни на продукти харчування не знижуються, а навпаки збільшуються, зазначають в ОВА. Через високі ціни жителі окупованої території Луганської області вимушені шукати доступні для себе продукти на ринках сусідніх міст.
Так, наприклад, жителі Рубіжного дізналися, що на деякі види товарів у Сєвєродонецьку ціни нібито нижчі навіть з урахуванням проїзду. В ОВА припускають, що ця інформація може бути неправдивою, "фронт все ближче, а розпродати треба усе".
Нагадаємо
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську на Луганщині продукти розкладу трупів росіян отруюють ґрунтові води.