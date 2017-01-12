По делу об убийстве Б.Немцова изъяли ключевое доказательство защиты

Как отмечается, удалить запись требовало гособвинение, которое утверждало, что камера находилась на профилактике, а качество записи настолько плохое, что не заслуживает доверия.

Экспертиза подлинности видеозаписи не проводилась. Суд 11 января согласился посмотреть ее основные эпизоды, но предварительно вывел из зала присяжных, рассматривающих дело.

В результате суд согласился с доводами прокуратуры, отметив также, что камера периодически отключалась, а таймера на ней нет, из-за чего невозможно точно установить дату и время, когда сделана запись.

Заур Дадаев утверждал, что в день убийства Б.Немцова, он вернулся в квартиру, в которой жил, около 17:00, а затем никуда не выходил до 0:30 - то есть на улицу он впервые вышел уже после того, как Немцов был убит.

По словам З.Дадаева и его адвокатов, его слова подтверждаются записью с той самой камеры наблюдения возле дома. Защита утверждает, что на записи видно, как З.Дадаев заходит в подъезд днем ​​и выходит из него уже ночью.

Российское следствие считает бывшего офицера чеченского батальона "Север" З.Дадаева непосредственным исполнителем преступления. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще четыре уроженца Чечни.

Еще один человек, Руслан Мухутдинов, объявлен в розыск. Следствие считает, что именно он организовал и заказал убийство политика. Однако родственники убитого в эту версию не верят и считают, что настоящего заказчика к делу не привлекли.

Представители стороны потерпевших требовали допросить бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева и его брата Артура. Последнему, согласно выписке из Росреестра, принадлежит московская квартира, где жили обвиняемые в убийстве.

Однако найти братьев Геремеевих следствию не удалось. Еще один человек, на вызов которого в суд настаивали родственники Б.Немцова, бывший командир батальона "Север" Алибек Делимханов, 11 января явился в суд, но не стал давать показания, сославшись на температуру.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.