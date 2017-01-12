Зі справи про вбивство Б.Нємцова вилучили ключовий доказ захисту

ukru
20:29 • 32090 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 91539 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 122853 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 129263 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 224907 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167583 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187795 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172716 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164893 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350386 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82918 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70460 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 38788 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51294 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 61990 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 224907 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350386 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368263 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284733 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51294 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70460 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82918 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167894 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170470 перегляди
Актуальне
Зі справи про вбивство Б.Нємцова вилучили ключовий доказ захисту

Зі справи про вбивство Б.Нємцова вилучили ключовий доказ захисту

Київ • УНН

 • 6851 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Захист Заура Дадаєва, обвинуваченого у вбивстві опозиційного російського політика Бориса Нємцова, втратив ключовий доказ, що підтверджує, на думку адвокатів, його алібі. У четвер суд ухвалив вилучити з матеріалів справи відеозапис з камери біля будинку обвинуваченого, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як зазначається, вилучити запис вимагало держобвинувачення, яке підтверджувало, що камера перебувала на профілактиці, а якість запису настільки погана, що не заслуговує на довіру.

Експертиза автентичності відеозапису не проводилася. Суд 11 січня погодився подивитися її основні епізоди, але попередньо вивів із залу присяжних, які розглядають справу.

У результаті суд погодився з доводами прокуратури, зазначивши також, що камера періодично відключалася, а таймера на ній немає, через що неможливо точно встановити дату і час, коли зроблено запис.

Заур Дадаєв стверджував, що в день вбивства Б.Нємцова, він повернувся в квартиру, в якій жив, близько 17:00, а потім нікуди не виходив до 0:30 - тобто на вулицю він вперше вийшов вже після того, як Б.Нємцов був убитий.

За словами З.Дадаєва і його адвокатів, його слова підтверджуються записом з тієї самої камери спостереження біля будинку. Захист стверджує, що на записі видно, як З.Дадаєв заходить в під'їзд удень ​​і виходить з нього вже вночі.

Російське слідство вважає колишнього офіцера чеченського батальйону "Північ" З.Дадаєва безпосереднім виконавцем злочину. Разом з ним на лаві підсудних перебувають ще чотири уродженця Чечні.

Ще одна людина, Руслан Мухутдінов, оголошена в розшук. Слідство вважає, що саме він організував і замовив вбивство політика. Однак родичі убитого в цю версію не вірять і вважають, що справжнього замовника до справи не залучили.

Представники сторони потерпілих вимагали допитати колишнього заступника командира батальйону "Північ" Руслана Геремеєва і його брата Артура. Останньому, згідно з випискою з Росреєстру, належить московська квартира, де жили обвинувачені в убивстві.

Однак знайти братів Геремеєвих слідству не вдалося. Ще одна людина, на виклик якої в суд наполягали родичі Б.Нємцова, колишній командир батальйону "Північ" Алібек Делімханов, 11 січня з'явився в суд, але не став давати свідчення, зіславшись на температуру.

Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,412.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,896.93