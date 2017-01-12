Зі справи про вбивство Б.Нємцова вилучили ключовий доказ захисту

Як зазначається, вилучити запис вимагало держобвинувачення, яке підтверджувало, що камера перебувала на профілактиці, а якість запису настільки погана, що не заслуговує на довіру.

Експертиза автентичності відеозапису не проводилася. Суд 11 січня погодився подивитися її основні епізоди, але попередньо вивів із залу присяжних, які розглядають справу.

У результаті суд погодився з доводами прокуратури, зазначивши також, що камера періодично відключалася, а таймера на ній немає, через що неможливо точно встановити дату і час, коли зроблено запис.

Заур Дадаєв стверджував, що в день вбивства Б.Нємцова, він повернувся в квартиру, в якій жив, близько 17:00, а потім нікуди не виходив до 0:30 - тобто на вулицю він вперше вийшов вже після того, як Б.Нємцов був убитий.

За словами З.Дадаєва і його адвокатів, його слова підтверджуються записом з тієї самої камери спостереження біля будинку. Захист стверджує, що на записі видно, як З.Дадаєв заходить в під'їзд удень ​​і виходить з нього вже вночі.

Російське слідство вважає колишнього офіцера чеченського батальйону "Північ" З.Дадаєва безпосереднім виконавцем злочину. Разом з ним на лаві підсудних перебувають ще чотири уродженця Чечні.

Ще одна людина, Руслан Мухутдінов, оголошена в розшук. Слідство вважає, що саме він організував і замовив вбивство політика. Однак родичі убитого в цю версію не вірять і вважають, що справжнього замовника до справи не залучили.

Представники сторони потерпілих вимагали допитати колишнього заступника командира батальйону "Північ" Руслана Геремеєва і його брата Артура. Останньому, згідно з випискою з Росреєстру, належить московська квартира, де жили обвинувачені в убивстві.

Однак знайти братів Геремеєвих слідству не вдалося. Ще одна людина, на виклик якої в суд наполягали родичі Б.Нємцова, колишній командир батальйону "Північ" Алібек Делімханов, 11 січня з'явився в суд, але не став давати свідчення, зіславшись на температуру.

Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.