Из Швеции хотят депортировать украинку, которая потеряла ногу в результате теракта - СМИ

7 апреля 2017 года грузовик, за рулем которой находился гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, въехала на пешеходную улицу Дротингатан и сбил насмерть пятерых человек, еще 15 получили ранения.



Среди раненых была 38-летняя украинка Ирина, во время теракта выбирала на Дротингатан подарок дочери. Шведская девушка Кристина Мальмквист доставила раненую украинку в больницу.



Ирине ампутировали правую ногу, несколько недель она пролежала в больнице. Поскольку женщина была среди ключевых участников судебного процесса над Рахмат Акиловым, ей предоставили временную визу, а ее дочери позволили переехать из Киева в Швецию.



В июне этого года судебный процесс над Рахмат Акиловым завершился. Ему дали пожизненное заключение.



Несколько дней назад шведский миграционный совет принял решение о том, что Ирина и ее 13-летняя дочь София, которая учится в шведской школе, должны покинуть Швецию, поскольку ее гуманитарная ситуация "не кажется особенно серьезной".



Женщина намерена обжаловать решение миграционной совета, и через своего публичного представителя заявила, что не сможет получить в Украине такого же ухода, как в Швеции.

Миграционная совет такого мнения не разделяет и считает, что женщина может получить необходимую реабилитацию в Украине.



Как сообщал УНН, украинку Людмилу Козловскую, которая является президентом фонда "Открытый диалог", депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылки из ЕС, если она захочет туда попасть.