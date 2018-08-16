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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зі Швеції хочуть депортувати українку, яка втратила ногу через теракт - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Зі Швеції хочуть депортувати українку, яка втратила ногу внаслідок теракту в Стокгольмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.

Зі Швеції хочуть депортувати українку, яка втратила ногу через теракт - ЗМІ

7 квітня 2017 року вантажівка, за кермом якої перебував громадянин Узбекистану Рахмат Акілов, в'їхала на пішохідну вулицю Дротінгатан і збила на смерть п'ятьох людей, ще 15 отримали поранення.

Серед поранених була 38-річна українка Ірина, яка під час теракту обирала на Дротінгатан подарунок доньці. Шведська дівчина Крістіна Мальмквіст доставила поранену українку до лікарні.

Ірині ампутували праву ногу, кілька тижнів вона пролежала в лікарні. Оскільки жінка була серед ключових учасників судового процесу над Рахматом Акіловим, їй надали тимчасову візу, а її доньці дозволили переїхати з Києва до Швеції.

У червні цього року судовий процес над Рахматом Акіловим завершився. Йому дали довічне ув'язнення.

Кілька днів тому шведська міграційна рада ухвалила рішення про те, що Ірина та її 13-річна донька Софія, яка навчається у шведській школі, мають залишити Швецію, оскільки її гуманітарна ситуація "не здається особливо серйозною".

Жінка має намір оскаржити рішення міграційної ради, і через свого публічного представника заявила, що не зможе отримати в Україні такого ж догляду, як у Швеції.

Міграційна рада такої думки не поділяє і вважає, що жінка може отримати необхідну реабілітацію в Україні.

Як повідомляв УНН, українку Людмилу Козловську, яка є президентом фонду "Відкритий діалог", депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що призведе до негайного вислання з ЄС, якщо вона захоче туди потрапити.

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