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Из Львова запустили три новые авиарейсы в Европу

Из Львова запустили три новые авиарейсы в Европу

Киев  •  УНН

 • 33160 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Расписание регулярных рейсов из Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого из сегодняшнего дня, 26 марта, пополнился тремя новыми направлениями: Львов - Гданск, Львов-Катовице и Львов-Дортмунд. Завтра также планируется открытие авиасообщения Львов-Ольштын. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор Львовского аэропорта Татьяна Романовська, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.

Рейсы из Львова в польские города Гданск и Катовице, а также в немецкий Дортмунд запустила лоукост-авиакомпания Wizz-Air. Ольштынское направление будет обслуживать польский авиаперевозчик LOT.

По информации издания, официальное открытие рейсов стартовало сразу же по прибытии во Львовский аэропорт первого самолета из Гданска. К слову, на борту судна была делегация во главе с Президентом города Гданск Павлом Адамовичом. Также во Львов прилетели представители власти Поморского воеводства. Торжественная часть традиционно началась со встречи самолета водяной аркой и торжественного перерезания ленточки.

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Стоит отметить, что пока рейсы в Гданск и Катовице будут только два раза в неделю - в понедельник и пятницу, а в Дортмунд - в четверг и воскресенье. Вместе с тем, Татьяна Романенко заверила, что если направления станут популярным среди туристов, количество рейсов могут увеличить до трех-четырех в неделю.

Добавим, после официального прихода на украинский рынок авиакомпании Ryanair, запланированного на октябрь 2018 года, из Львова будет выполняться 10 авиарейсов в города Польши.

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