Зі Львова запустили три нові авіарейси до Європи

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Розклад регулярних рейсів із Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького відсьогодні, 26 березня, поповнився трьома новими напрямками: Львів — Гданськ, Львів-Катовіце та Львів-Дортмунд. Завтра також планується відкриття авіасполучення Львів-Ольштин. Про це під час прес-конференції розповіла директор Львівського аеропорту Тетяна Романовська, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.

Рейси зі Львова до польських міст Гданськ і Катовіце, а також до німецького Дортмунда запустила лоукост-авіакомпанія Wizz-Air. Ольштинський напрямок, натомість, обслуговуватиме польський авіаперевізник LOT.

За інформацією видання, офіційне відкриття рейсів стартувало одразу ж після прибуття до Львівського аеропорту першого літака з Гданська. До слова, на борту судна була делегація на чолі з Президентом міста Гданськ Павелом Адамовічом. Також до Львова прилетіли представники влади Поморського Воєводства. Урочиста частина традиційно розпочалась із зустріч літака водяною аркою та урочистого перерізання стрічки.

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Варто зазначити, що поки що рейси до Гданська та Катовіц відбуватимуться лише двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю, а до Дортмунда – у четвер та неділю. Разом з тим, Тетяна Романенко запевнила, що якщо напрямки стануть популярним серед туристів, кількість рейсів можуть збільшити до трьох-чотирьох на тиждень.

Додамо, після офіційного приходу на український ринок авіакомпанії Ryanair, запланованого на жовтень 2018 року, зі Львова виконуватиметься 10 авіарейсів до міст Польщі.

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