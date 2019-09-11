Из Львова в Мукачево будет ездить скоростной поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. С целью улучшения пригородного сообщения между областным центром, населенными пунктами Львовской области и Закарпатья Львовская железная дорога вводит курсирование скоростного пригородного поезда сообщением Львов - Мукачево - Львов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
Начиная с 15 сентября 2019 года, поезд №7001/7002 будет курсировать еженедельно по следующему расписанию:
№7001 Львов - Мукачево еженедельно отправляться из Львова в 7:42, Пустомыты 08: 01-08:02 Николаев-Днестровский. 08:24-08:26 Стрый 08:49-08:51, Сколе 09:20-09:22 Гребенив 09: 32-09: 33, Тухля 09: 43-09: 44, Славское 09:56-09 58, Лавочное 10: 10-10: 12 Бескид 10: 23-10: 24 Скотник 10: 37-10: 40, Воловец 10: 50-10: 51, Свалява 11:21-11:23 Карпаты 11:33-11:34, прибытие в Мукачево 11:50;
№7002 Мукачево - Львов еженедельно отправляться из Мукачево в 15:56, Карпаты 16:11-16:12 Свалява 16:22-16:24 Воловец 16:55-16:57, Скотник 17:07-17:08 Бескид 17:19-17:20 Лавочное 17:30-17:33, Славское 17:45-17:47, Тухля 17:58-17:59, Гребенив 18:09-18:10 Сколе 18:20-18:21, Стрый 18:53-18:55, Николаев-Днестровский. 19:19-19:21 Пустомыты 19:43-19:44, прибытие во Львов 20:07.
Напомним, летом поездами Кошице - Мукачево путешествовали граждане 39 стран мира.