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Влітку потягами Кошице – Мукачево подорожували громадяни 39 країн світу

Влітку потягами Кошице – Мукачево подорожували громадяни 39 країн світу

Київ • УНН

 • 9196 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поїзди, які сполучають словацьке місто Кошице та українське місто Мукачево, найбільше користуються популярністю серед іноземців, передає УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Найчастіше поїздами сполученням Кошице — Мукачево — Кошице подорожують іноземці. Як свідчить статистика, упродовж літа 55% пасажирів були іноземцями, 45 % — українці", - йдеться у повідомленні.

За даними залізничного перевізника, серед пасажирів, які подорожують зазначеними поїздами, громадяни Словаччини — 34 %, Чехії — 12 % та Угорщини — 4 %. Крім того, серед пасажирів були громадяни Аргентини, Парагваю та Південної Кореї.

"Загалом поїздами подорожували громадяни 39 країн світу", - проінформували в Укрзалізниці.

У компанії також вказали, що наразі між Мукачево та Кошице курсують євроколією дві пари поїздів — № 960/961 та № 962/963.

Додамо, що поїзди Кошице - Мукачево – Кошице почали курсувати з червня цього року.

Нагадаємо, до кінця поточного року в Україні має бути підготовлений план з реструктуризації "Укрзалізниці".

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