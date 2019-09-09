Влітку потягами Кошице – Мукачево подорожували громадяни 39 країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поїзди, які сполучають словацьке місто Кошице та українське місто Мукачево, найбільше користуються популярністю серед іноземців, передає УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Найчастіше поїздами сполученням Кошице — Мукачево — Кошице подорожують іноземці. Як свідчить статистика, упродовж літа 55% пасажирів були іноземцями, 45 % — українці", - йдеться у повідомленні.
За даними залізничного перевізника, серед пасажирів, які подорожують зазначеними поїздами, громадяни Словаччини — 34 %, Чехії — 12 % та Угорщини — 4 %. Крім того, серед пасажирів були громадяни Аргентини, Парагваю та Південної Кореї.
"Загалом поїздами подорожували громадяни 39 країн світу", - проінформували в Укрзалізниці.
У компанії також вказали, що наразі між Мукачево та Кошице курсують євроколією дві пари поїздів — № 960/961 та № 962/963.
Додамо, що поїзди Кошице - Мукачево – Кошице почали курсувати з червня цього року.
Нагадаємо, до кінця поточного року в Україні має бути підготовлений план з реструктуризації "Укрзалізниці".