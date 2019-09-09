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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121212 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112781 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118853 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124469 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150427 просмотра

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Летом поездами Кошице — Мукачево путешествовали граждане 39 стран мира

Летом поездами Кошице — Мукачево путешествовали граждане 39 стран мира

Киев  •  УНН

 • 9194 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Поезда, которые соединяют словацкий город Кошице и украинский город Мукачево, больше всего пользуются популярностью среди иностранцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Чаще всего поездами сообщением Кошице - Мукачево - Кошице путешествуют иностранцы. Как свидетельствует статистика, в течение лета 55% пассажиров были иностранцами, 45% - украинцы", - говорится в сообщении.

По данным железнодорожного перевозчика, среди пассажиров, путешествующих указанными поездами, граждане Словакии - 34%, Чехии - 12% и Венгрии - 4%. Кроме того, среди пассажиров были граждане Аргентины, Парагвая и Южной Кореи.

"В целом поездами путешествовали граждане 39 стран мира", - проинформировали в Укрзализныце.

В компании также отметили, что в настоящее время между Мукачево и Кошице курсируют по евроколеи две пары поездов - №960/961 и №962/963.

Добавим, что поезда Кошице - Мукачево - Кошице начали курсировать с июня этого года.

Напомним, до конца текущего года в Украине должен быть подготовлен план по реструктуризации "Укрзализныци" .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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