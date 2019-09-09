Летом поездами Кошице — Мукачево путешествовали граждане 39 стран мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Поезда, которые соединяют словацкий город Кошице и украинский город Мукачево, больше всего пользуются популярностью среди иностранцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Чаще всего поездами сообщением Кошице - Мукачево - Кошице путешествуют иностранцы. Как свидетельствует статистика, в течение лета 55% пассажиров были иностранцами, 45% - украинцы", - говорится в сообщении.
По данным железнодорожного перевозчика, среди пассажиров, путешествующих указанными поездами, граждане Словакии - 34%, Чехии - 12% и Венгрии - 4%. Кроме того, среди пассажиров были граждане Аргентины, Парагвая и Южной Кореи.
"В целом поездами путешествовали граждане 39 стран мира", - проинформировали в Укрзализныце.
В компании также отметили, что в настоящее время между Мукачево и Кошице курсируют по евроколеи две пары поездов - №960/961 и №962/963.
Добавим, что поезда Кошице - Мукачево - Кошице начали курсировать с июня этого года.
Напомним, до конца текущего года в Украине должен быть подготовлен план по реструктуризации "Укрзализныци" .