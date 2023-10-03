Журналисты оценили результаты работы Черниговской пивоварни AB InBev Efes Украина спустя год с начала ее работы после перезапуска

Детали

С момента перезапуска прошел почти год. За это время предприятие заработало на полную мощность и на сегодняшний день за год работы произведено более 1 150 кГл продукта (что равно эквиваленту в 230 000 000 бутылок 0,5 л). Ежедневно здесь варятся давно знакомые и любимые многими украинцами бренды “Рогань”, “Янтарь”, Kozel, Stella Artois и, конечно, легендарное “Черниговское”, которое много лет является одной из визитных карточек города. Кроме того, Черниговская пивоварня регулярно запускает в производство интересные новинки. За последний год к портфелю брендов добавились бирмикс “Белое FRUTER”, а также лагеры Samson, Lowenbrau, “Полная бочка”.

“Это был нелегкий год, но благодаря инвестициям в восстановление и самоотверженному труду наших людей мы выстояли, перезапустили изуродованное производство и бок о бок работаем, чтобы варить вкусное пиво, которое нравится украинцам. Сейчас почти все наши коллеги вернулись в город и к работе, а с остальными сотрудниками мы всегда на связи и ждем их возвращения. Гордимся, что за это время энергия и энтузиазм нисколько не иссякли, и хочется делать еще больше ради лучшего будущего и нашего города”, — делится директор пивоварни Евгений Ворожко.

Как вспоминает директор Черниговской пивоварни, к перезапуску готовились все вместе и тщательно, поскольку восстанавливать работу частично разрушенного предприятия, которое простаивало более полугода, — дело рискованное, сложное и недешевое. В частности, в ходе работ провели полную диагностику и ремонт всего производственного оборудования, что на сегодня позволило добиться практически полного восстановления мощности. В конце концов, в конце декабря Черниговская пивоварня возобновила свою работу.

История Черниговской пивоварни и личный опыт ее работников, которые не потеряли силы духа и с верой в светлое будущее плодотворно работали для восстановления производства запечатлены в документальной ленте “Непреодолимые”, которую можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=tQC3M2Msdi0

На этой неделе Черниговскую пивоварню впервые посетили журналисты, чтобы собственными глазами увидеть, как сегодня выглядит и работает предприятие. Они оценили отремонтированные складские помещения и восстановленное производственное оборудование, пострадавшие в результате ракетных обстрелов в марте 2022 года.